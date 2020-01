Juve Cagliari, Cristiano Ronaldo vuole sfatare l’ultimo tabù

Juve Cagliari, Cristiano Ronaldo nella prima uscita in bianconero del 2020 vuole sfatare l’ultimo tabù in Serie A

Prima uscita del nuovo anno per la Juventus, che questo pomeriggio ospiterà il Cagliari all’Allianz Stadium. Dove nel corso del 2019 è rimasta imbattuta, come solamente Liverpool e Barcellona sono riusciti a fare a domicilio.

E la tradizione con i sardi è decisamente positiva, anche se è un altro il dato a saltare all’occhio. Il Cagliari, infatti, è l’unica squadra di Serie A – tra quelle già affrontate almeno una volta – a cui Cristiano Ronaldo non ha ancora segnato. Dovesse riuscirci oggi, per altro, andrebbe in gol per la quinta partita consecutiva in campionato.