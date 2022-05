Juve, Cherubini a Parigi per chiudere per Angel Di Maria

Un collaboratore del direttore sportivo dei bianconeri è a Parigi per chiudere con Angel Di Maria: ore calde per il trasferimento a Torino

Non solo Paul Pogba, per il quale i bianconeri sembrano ormai prossimi a chiudere l’affare. La Juventus lavora in queste ore anche alla chiusura del colpo Di Maria.

Come riportato da Tuttosport, uno stretto collaboratore del ds Cherubini volerà a Parigi per la finale di Champions per portare avanti i contatti con l’entourage di Di Maria. L’argentino ha da tempo messo i bianconeri in cima alle preferenze dopo i sette anni al PSG.