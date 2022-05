Pogba Juve, parti sempre più vicine. Il francese lo ha rivelato ai compagni

Pogba Juve, spunta il retroscena riguardante il centrocampista francese, ora sempre più vicino al ritorno. Lo ha detto ai compagni

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola svela un retroscena su Paul Pogba, il cui ritorno a Torino appare sempre più probabile. Il francese, che nei giorni scorsi è stato a Montecarlo, avrebbe avuto qualche contatto telefonico con alcuni dei suoi ex compagni in bianconero.

Oggetto della chiamata, ovviamente, l’ormai vicino ritorno alla Juventus. Anche da quelle chiamate si sarebbe capito che Pogba ha ormai fatto la sua scelta: vuole la Vecchia Signora.