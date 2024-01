Juve, Chiesa titolare con l’Inter? Arriva la decisione di Allegri

Le ultime sul possibile impiego di Federico Chiesa, attaccante della Juventus, da titolare contro l’Inter. I dettagli

Secondo quanto riportato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema al ginocchio. L’attaccante sarà regolarmente a disposizione per il big match scudetto contro l’Inter.

Allegri non dovrebbe però farlo partire da titolare, con Yildiz favorito per accompagnare Vlahovic. Per Chiesa ci sarà invece spazio nel secondo tempo della gara.

