Juve Curva chiusa, la società valuta il ricorso

Il Giudice Sportivo si è espresso in maniera dura contro quanto successo all’Allianz chiudendo la Curva della Juve, ma il club vuole fare ricorso

Il Giudice Sportivo si è espresso in maniera dura contro quanto successo all’Allianz chiudendo la Curva della Juve, ma il club vuole fare ricorso.

Perché ad altri è stata concessa la sospensiva, sulla base della fattiva collaborazione della società con le forze dell’ordine e alla Juve no? Questo si chiedono i bianconeri visto che per gli stessi motivi sulla Lazio c’è ancora una pena sospesa. I bianconeri vogliono vederci chiaro e anche per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero fare ricorso.