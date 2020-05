Juve, dalla prossima settimana Sarri tornerà alla Continassa

Dalla prossima settimana Maurizio Sarri tornerà alla Continassa: il tecnico bianconero non si è ancora visto al centro sportivo

Come sottolinea questa mattina il Corriere di Torino, Maurizio Sarri non è ancora comparso in Continassa in questi primi giorni di allenamenti individuali. Essenzialmente perché non ce n’è bisogno.

Nenci e Ianni, suoi fedeli collaboratori, hanno seguito le sgambate di Ramsey e compagni alla ripresa del lavoro. La prossima settimana, però, potrebbe tornare pure lui alla Continassa per riassaporare l’odore dell’erba e riprendere contatto col lavoro di tutti giorni.