Juve, de Ligt: «Critiche? Durate poco. Che bella lotta con l’Inter»

In un’intervista doppia insieme all’interista Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt ha parlato del suo momento alla Juventus a NOS Voetbal.

CRITICHE – «È stato solo un momento. Ho giocato una bella partita contro il Milan e ho segnato il gol vittoria con il Torino. Sì, è stato molto bello. Ne sono rimasto felice».

RAPPORTO CON DE VRIJ – «È una grande lotta con l’Inter in campionato, ma nell’Olanda lo vedo più come un amico. Se deve giocare lui, glielo concedo. E devo giocare io, lui lo concede a me. Sono spesso con lui. Di recente abbiamo qualcosa dopo Inter-Juve. Milano è solo a un’ora di macchina da Torino. Mi piace molto avere qualcuno nelle vicinanze per parlare in olandese».