Juve Empoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Coppa Italia Juve Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Stadium di Torino si giocherà la gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Juve Empoli. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVE (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo. All. D’Aversa.

Orario e dove vederla in tv

Juve Empoli si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 26 febbraio per i quarti di finale della Coppa Italia. Verrà trasmessa in chiaro per tutti su Canale 5, canale numero 5 del digitale terreste. La partita sarà visibile in streaming sul sito di Sportmediaset e su Infinity: per accedere basterà inserire le proprie credenziali o registrarsi.