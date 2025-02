Juve, contro il PSV prosegue la linea giovane dei bianconeri: undici titolare da record! – SOCIAL

Juve, contro il PSV Eindhoven Thiago Motta sceglie ancora una volta per la linea verde: età media da record nella storia bianconera

La Juve scesa in campo contro il PSV questa sera in Champions League ha un’età media di 25 anni e 172 giorni. Come riportato da Opta, si tratta della squadra più giovane mai schierata dai bianconeri nella fase ad eliminazione diretta della competizione nella propria storia.

25 & 172 – L’XI titolare schierato contro il PSV è quello con l’età media più bassa (25 anni, 172 giorni) impiegato dalla #Juventus nella fase a eliminazione diretta nella sua storia in #ChampionsLeague. Gioventù.#JuventusPSV #UCL — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 11, 2025

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. A disp. Perin, Pinsoglio, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Thuram, Savona, Rouhi, Mbangula. All. Thiago Motta.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Saibari, Schouten, Veerman; Perisic, De Jong, Lang. A disp. Drommel, Schiks, Malacia, Bakayoko, Bajraktarevic, Til, Driouech, Babadi, Land, Kuhn, Uneken, Nagalo. All. Bosz.