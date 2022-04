Juve Inter, De Ligt è carico: «Impossibile non essere concentrati in una partita come questa. Dybala l’ho visto bene»

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a DAZN nel prepartita del Derby d’Italia. Ecco le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – «Pensiamo a vincere partita per partita. Lo facciamo da quattro mesi ed è andata bene. Continuiamo così. Dybala l’ho visto bene, così come gli altri. Tutti si sono allenati bene, contro l’Inter è troppo importante per non essere concentrati».