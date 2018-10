Tifosi bianconeri e interisti sono pronti a sostenere i propri giocatori contro Manchester United e Barcellona: esauriti Stadium e settore ospiti al Camp Nou

In attesa della nona giornata di Serie A, i tifosi della Juventus e dell’Inter stanno dimostrando tutto il loro affetto per le rispettive squadre, polverizzando in poco tempo i biglietti per le partite di Champions League. I bianconeri, infatti, hanno annunciato che il 7 novembre l’Allianz Stadium sarà esaurito in ogni ordine di posto per la partita contro il Manchester United, valida per la quarta giornata di Champions. È più vicina, invece, la trasferta a Barcellona dei tifosi nerazzurri, che faranno registrare al Camp Nou il tutto esaurito nel settore ospiti e sosterranno i giocatori di Spalletti nella difficile sfida contro Messi e compagni, valida per la terza giornata di Champions.