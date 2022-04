Juve Inter, Marotta su Dybala: «Prendiamo atto». E ancora: «Continueremo con Inzaghi. Speriamo che stasera sia uno spot per il calcio»

Il direttore generale dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio del Derby d’Italia. Di seguito, le sue dichiarazioni.

LA PARTITA – «Spero che sia un bellissimo spot calcistico tra due club che hanno fatto la storia. Speriamo che sia una bella serata. È importante il livello degli avversari, abbiamo fatto un percorso straordinario fino a gennaio e nell’ultimo mese non bene».

DYBALA – «Abbiamo raccolto insieme risultati importanti, ma non posso inserirmi nelle dinamiche che hanno portato al non rinnovo. In questo momento abbiamo un reparto avanzato importante che non ci preoccupa, con giovani che stanno crescendo. Prendiamo atto della situazione ma non è l’unico calciatore svincolato. Sono situazioni poco valutabili a 8 partite dalla fine».

INZAGHI – «Il mister gode della nostra stima per quello che ha fatto e che farà, continueremo con lui. Ha ricevuto critiche ed è andato sul banco degli imputati, lo abbiamo valutato in modo positivo, anche se dobbiamo cercare di riprenderci da questo momento di appannaggio».