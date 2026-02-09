Juve, Kalulu è il bomber che non ti aspetti! Il pari con la Lazio e i numeri della svolta: il francese è l’uomo in più per Spalletti

Juve, Kalulu è il bomber che non ti aspetti! Il pari con la Lazio e i numeri della svolta: l’importanza del difensore francesi per Spalletti

Il pareggio acciuffato in extremis all’Allianz Stadium contro la Lazio porta la firma indelebile di Pierre Kalulu. Il gol del 2-2 siglato nei minuti di recupero non vale solo un punto prezioso per la Juventus, ma certifica la definitiva trasformazione del difensore francese. Come evidenziato dall’analisi della Gazzetta dello Sport, l’ex Milan sta vivendo una stagione di grazia sotto il profilo realizzativo, diventando un fattore determinante nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I numeri non mentono: in sole 24 presenze di questo campionato, il duttile centrale classe 2000 ha partecipato attivamente a cinque reti, collezionando due gol e tre assist. Un rendimento offensivo sorprendente se paragonato al passato: nelle precedenti 100 apparizioni in Serie A, Kalulu aveva messo a referto lo stesso numero complessivo di contribuzioni (tre marcature e due passaggi vincenti). Per il tecnico toscano della Vecchia Signora, il venticinquenne non è più solo una garanzia in copertura, ma un’arma tattica aggiunta capace di scardinare le difese avversarie con inserimenti puntuali e decisivi.