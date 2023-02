Juve Lazio, per Luca Pellegrini esordio da ex?

Luca Pellegrini, appena passato in prestito con diritto di riscatto alla Lazio, potrebbe fare il suo esordio proprio contro i bianconeri

La domanda se la pone La Gazzetta dello Sport circa le scelte che Maurizio Sarri farà stasera per Juventus-Lazio, gara che chiude il tabellone dei quarti di Coppa Italia. Il tecnico, ex bianconero, potrebbe far debuttare Luca Pellegrini, che nella Juve ci ha giocato prima della fugace esperienza in Bundesliga.

Matias Vecino lo ha presentato così: «É un giocatore giovane che arriva con tanta carica e voglia di fare bene». Il titolare dovrebbe essere Marusic, ma il neo acquisto è pronto per essere impiegato in corso d’opera.