Arbitro Juve Lecce: designato il fischietto del match. Ecco chi dirige il match valido per la 28esima giornata di Serie A

È Marco Piccinini della sezione di Forlì l’arbitro designato per dirigere la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce, in programma venerdì sera alle 21.45 e valido per la 28esima giornata di Serie A.

Il fischietto sarà coadiuvato da Bindoni e Del Giovane. Il quarto ufficiale sarà invece Ghersini, mentre dietro ai monitor del Var saranno pronti Valeri e Schenone.