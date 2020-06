Juve Milan, Ronaldo contro Rebic: è sfida nella sfida in Coppa Italia

Da una parte Ronaldo vuole conquistare il suo 30° trofeo, dall’altra Rebic dovrà ballare senza Ibra e dimostrarsi decisivo

La Gazzetta dello Sport racconta la sfida nella sfida stasera in Coppa Italia. Juve e Milan si sfideranno per un posto in finale guidate da una parte dal solito Cristiano Ronaldo, dall’altra da Ante Rebic. Il portoghese insegue l’ultima figurina, quella che gli farebbe completare l’album: la Coppa Italia. Ronaldo nelle tre nazioni della sua carriera di alto livello ha vinto tutto. Manca solo lei: la Coppa Italia. Il trofeo nazionale sarebbe il suo 30° in carriera e per conquistarlo potrà contare su Paulo Dybala, più carico che mai sui social.

Dall’altra parte dello schieramento c’è Ante Rebic. Ha impiegato un po’ di mesi a capire il calcio italiano, ma non si è perso. Nell’anno solare 2020 ha partecipato alla parziale rinascita del Milan con i suoi gol. Sette, sei in campionato e uno nella semifinale di coppa Italia, poi pareggiato dal rigore concesso alla Juve e realizzato da Cristiano Ronaldo. Il croato non ha mai segnato senza Ibrahimovic in campo e ora, per forza di cose, dovrà imparare a ballare da solo. Rebic dovrà fare di tutto allo Stadium per non far rimpiangere Zlatan. Contro una difesa esperta come quella juventina, il rossonero dovrà partire di slancio, proprio come ha fatto dopo la pausa invernale. Al momento, Pioli non ha molta scelta: il croato dovrà sdoppiarsi, essere credibile come prima punta e insieme attaccante di movimento