Il Giudice Sportivo deve prendere una decisione su Juventus-Napoli, difficile però arrivi prima di venerdì

Juventus-Napoli è ancora un grosso punto interrogativo: sconfitta a tavolino per gli azzurri o rinvio e penalizzazione? La decisione spetterà al Giudice Sportivo che però, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, potrebbe emettere la sua sentenza nella giornata di domani e non oggi come era previsto.

Il giudice starebbe lavorando agli atti pervenuti dopo le visite di controllo degli ispettori della FIGC nei centri sportivi di Juventus e Napoli. Per questo motivo, la decisione potrebbe tardare.