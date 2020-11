Juve Napoli, respinto il ricorso degli azzurri: confermata la sconfitta a tavolino

Respinto il ricorso presentato dal Napoli per la sconfitta a tavolino contro la Juve: ecco il comunicato della Corte d’Appello

La Corte sportiva d’appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Napoli in merito alla partita non disputata con la Juventus.

«La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre».