Juve, Nedved: «Nantes? Il tempo da qui alla gara servirà sia a loro che a noi per sistemare le cose»

Pavel Nedved, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del sorteggio di Europa League. Di seguito un estratto delle sue parole.

NANTES – «Hanno dodici punti su quattordici gare ma non vuol dire nulla, c’è tempo per prepararci bene. Il tempo da qui alla gara servirà sia a loro che a noi per sistemare le cose».

