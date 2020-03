Juve, non solo Higuain: anche Pjanic e Khedira tornano in famiglia

Non solo Higuain: anche Pjanic e Khedira vogliono tornare in famiglia e hanno avvisato la Juve dopo l’esito negativo del tampone

Oltre a Gonzalo Higuain, anche Miralem Pjanic e Sami Khedira potrebbero presto tornare dalle rispettive famiglie.

I due giocatori hanno informato la Juventus di volersi ricongiungere con i propri famigliari in questa grave emergenza sanitaria. I due dovrebbero avere il via libera visto che per entrambi il test del tampone al COVID19 ha avuto esito negativo.