Juve, i numeri horror di Spalletti: meno punti persino di Thiago Motta! Mai così male negli ultimi 15 anni: il dato

4 ore ago

Juve, i numeri horror di Spalletti: meno punti persino di Thiago Motta! Mai così male negli ultimi 15 anni: il dato che preoccupa i tifosi

I numeri fotografano una crisi senza precedenti che rischia di trasformare la stagione 2025-26 della Juventus in un vero e proprio fallimento storico. La discrepanza tra le ambizioni estive della società e la cruda realtà espressa sul campo è ormai impossibile da ignorare. Con la Coppa Italia già sfumata e il cammino europeo appeso a un filo, anche il 4 posto, traguardo vitale per il prestigio e le casse del club, sembra allontanarsi pericolosamente, distante ora 4 lunghezze in classifica.

Sebbene Spalletti sia subentrato a fine ottobre ereditando una situazione complessa, i dati della sua gestione iniziano a pesare gravemente. Nelle ultime 5 uscite si registrano 1 solo pareggio e ben 4 sconfitte, con l’aggravante di una media di 3 reti incassate a partita. Il confronto statistico con la passata stagione è spietato. A parità di giornate, giunti al turno 26, la Juventus di Thiago Motta vantava 3 punti in più e una difesa decisamente più solida, con 21 gol subiti contro i 25 attuali. Se l’ex allenatore era stato esonerato per la penuria di risultati, l’andamento odierno risulta ancora peggiore.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Per trovare un parziale così deficitario bisogna tornare ai 41 punti dell’annata 2010-11. I tifosi sono di fronte al peggior rendimento degli ultimi 15 anni. Nonostante la media punti di Spalletti, pari a 1,82, resti superiore a quella del breve interregno di Tudor, ferma a 1,50, le proiezioni frenano l’ottimismo, come evidenziato dai dati de La Gazzetta dello Sport.

Febbraio volge al termine. L’obiettivo è uscire dalle sabbie mobili degli infortuni. Una reazione immediata contro il Galatasaray e nel successivo scontro contro la Roma permetterà a Spalletti di firmare una tregua con i numeri, cercando di salvare il salvabile di un’annata sul baratro.

