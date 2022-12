Juve, Paolucci: «Del Piero è la figura giusta per i bianconeri»

Le parole in esclusiva di Michele Paolucci sulla Juve: «L’indagine non è una cosa da poco, ma appena in campo la testa dei giocatori è solo su quello»

Michele Paolucci, ex attaccante che ha vestito anche la maglia della Juve, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com.

Che idea si è fatto dell’intera vicenda in casa Juve? C’è il rischio di ripercussioni anche sul campo?

«Sicuramente quello che è successo non è qualcosa di piccolo conto, è un’indagine importante. Ma allo stesso tempo dico anche che i giocatori della Juventus poi quando vanno in campo hanno solo la testa sul campo. Quindi non vedo come questa vicenda possa davvero condizionare l’esito sul campo».

Da ex compagno, ritiene Del Piero la figura ideale per il rilancio della dirigenza?

«Del Piero è la figura per la Juventus. Un po’ come lo è Zanetti per l’Inter e Maldini per il Milan. Conoscendo Alessandro, è un uomo che per intelligenza, carisma, ma anche per la sua conoscenza del mondo Juve, non può essere messo lì di facciata. Dovrà avere anche un potere decisionale, altrimenti, conoscendolo, non tornerebbe mai. Torna solo per un ruolo di valore».

Qual è il suo pronostico sulla corsa Scudetto? Il vantaggio accumulato dal Napoli è già decisivo?

«Sicuramente il Napoli ha un vantaggio importante, ma non ne farei una questione di numeri e di punti. È come il Napoli ha giocato fino ad oggi e il calcio che ha espresso che impressiona, io dico che se il Napoli uscirà indenne contro Inter e Juventus sicuramente si metterebbe in una posizione di assoluto vantaggio. Sanno come vincere e sono bravissimi, il campionato italiano è imprevedibile ma loro stanno facendo qualcosa di imprevedibile».

