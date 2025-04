Juve, quarto posto per una notta, ma la follia di Yildiz rischia di costare caro: niente Bologna e Lazio per lui

Juve, notte al quarto posto, ma l’espulsione di Yildiz complica il percorso dei bianconeri: a rischio per Bologna e Lazio

La Juve riconquista il quarto posto per una notte battendo il Monza, ma rischia di pagare caro il successo: l’espulsione di Yildiz, reo di una gomitata ingenua a Bianco, potrebbe costargli due giornate di squalifica, privando la squadra di un uomo chiave per i decisivi scontri diretti con Bologna e Lazio. In una partita poco brillante, la Juve si è affidata alla qualità individuale di Nico Gonzalez e Kolo Muani per costruire il vantaggio, prima di complicarsi la vita con l’inutile follia del giovane talento turco.

Nella ripresa, in dieci contro undici, i bianconeri si sono limitati a resistere senza mai dare l’impressione di poter controllare il gioco, lasciando il pallino al Monza nonostante il divario tecnico. La gestione conservativa ha portato i tre punti, ma ha anche mostrato i limiti di una squadra fragile e priva di idee chiare. Per chiudere con successo la corsa Champions, Tudor dovrà dare alla Juve un volto più solido e autorevole, altrimenti il rischio di crollare nella volata finale resta concreto.