Juve Real Madrid, Mbappé ci sarà contro i bianconeri? Xabi Alonso spiazza tutti: ecco cosa ha detto sul fenomeno francese

Juve Real Madrid, Mbappé ci sarà contro i bianconeri agli ottavi di finale? Xabi Alonso spiazza in conferenza: ecco cosa ha detto

Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per parlare anche delle condizioni di Mbappé in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro la Juventus di Tudor. Le parole:

XABI ALONSO – «Abbiamo bisogno di Kylian, ovviamente. Vogliamo che rientri il prima possibile, nella miglior condizione possibile. È uno dei migliori al mondo. Spero davvero che sia pronto. Vini può partire largo, Kylian più dentro… ma non è l’uno o l’altro. È questione di intesa, di percezione. Hanno qualità individuali straordinarie, ma servono all’interno di un sistema collettivo».