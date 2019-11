Juve, Sarri: “Atalanta? Ha ragione Guardiola…” – VIDEO

Juve, Sarri lancia l’allarme: «L’Atalanta è forte e difficile da affrontare. Ha ragione Guardiola, è come andare dal dentista…»

Negli ultimi anni la Juve non ha avuto vita facile a Bergamo contro l’Atalanta. Lo sa bene Maurizio Sarri, che in conferenza stampa ha parlato in maniera positiva della squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

«Definirla fastidiosa è riduttivo. Ha un alto livello di aggressività, con grandi qualità tecniche che segna di più in questo campionato. È una squadra forte, difficile da affrontare, pericolosa. La definizione migliore per loro l’ha fatta Guardiola, dicendo che affrontarli è come andare dal dentista», le parole del tecnico bianconero.