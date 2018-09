Juve, con il Sassuolo hai la tripletta facile e Ronaldo scalda i motori

Cristiano Ronaldo è ancora a secco ma, come un anno fa, alla quarta giornata potrebbe sbloccarsi contro il Sassuolo

Higuain e Ronaldo, due fenomeni accumunati non solo da un passato madridista ma, attualmente, da un imbarazzante numero alla voce gol realizzati: zero. Già, zero sono i gol che in tre giornate i due campionissimi di Juventus e Milan (non) hanno fatto. Higuain proverà a sbloccarsi domenica sera a Cagliari, Ronaldo avrà una ghiotta occasione al pomeriggio contro il Sassuolo, team contro il quale gli attaccanti bianconeri di solito si scatenano. Alla squadra di De Zerbi la Signora ha segnato 3 triplette in 5 stagioni (nessun altra ha fatto meglio di lei): alla festa hanno partecipato Tevez (2013-14), Dybala (2017-18) e appunto Higuain. Gli emiliani cambiano pelle quando arrivano allo Stadium: se al Mapei ogni tanto sono riusciti a dare noia al loro ex allenatore (l’1-1 della scorsa stagione ma soprattutto la sconfitta del 2015-16, il momento più buio del ciclo Allegri), a Torino han- no fatto 0 punti in 5 comparsate, per un totale di 16 reti incassate e una realizzata.

Media stimolante per Ronaldo che ora, dopo due settimane di lavoro intense, è deciso a far vedere l’esultanza anche ai tifosi dello Stadium. Ronaldo si augura di piantare un’altra bandierina, aggiungendo il Sassuolo alle oltre 100 squadre cui ha già segnato in carriera. Cristiano ha approfittato della sosta per fare una specie di tagliando: ha lavorato molto con Javier Santamaria, il mago dei muscoli che ormai è diventato uno di famiglia. I test fisici settimanali di Ronaldo hanno dato come di consueto risultati eccellenti, lui è sereno e sa che il gol prima o poi arriverà, se non contro il Sassuolo magari contro il Valencia all’esorido in Champions League. Perchè quello è il torneo che gli sta più a cuore e dove il gol non può proprio mancare.