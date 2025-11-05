Juve, ha il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! - VIDEO di Andrea Bargione

Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora

Una prestazione da leader vero, un gol pesantissimo che tiene accese le speranze europee. Juventus e Sporting Lisbona chiudono sull’1-1, ma la notizia più importante è la rinascita di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, autore della rete che ha risposto al vantaggio iniziale di Araujo, si è imposto come simbolo della ripartenza bianconera. Nel suo ultimo video, Andrea Bargione ha analizzato la metamorfosi del bomber, incoronandolo come il nuovo punto di riferimento della squadra.

La Juve ritrova grinta e carattere

Secondo Bargione, nelle ultime due uscite contro Cremonese e Sporting Lisbona la Juventus ha mostrato tre qualità decisive: grinta, rabbia e forza. A incarnarle è proprio Vlahovic, reduce da mesi difficili tra critiche e panchine, ma ora tornato a trascinare con i fatti. Contro i portoghesi ha lottato su ogni pallone, ha fatto salire la squadra e ha trovato la zampata giusta su assist di Thuram: il suo nono gol in 20 presenze di Champions, un dato che lo colloca dietro soltanto a CR7 e Higuain nell’era moderna bianconera.

Il cambio di mentalità con Spalletti

Non è solo la rete a renderlo leader, ma l’atteggiamento. La rabbia agonistica chiesta da Luciano Spalletti è diventata la sua cifra stilistica. La standing ovation ricevuta, la fiducia incondizionata del tecnico e la determinazione mostrata anche fuori dal campo (emblematica la frase “Keep going” postata su Instagram) lo hanno trasformato nel nuovo faro della squadra.

Da finalizzatore a trascinatore

Vlahovic non è più soltanto un terminale offensivo: è un trascinatore emotivo. La Juventus prova a uscire dal suo “buco nero” con il lavoro quotidiano, ma anche con le scintille dei suoi campioni. In questo contesto, il serbo è il leader perfetto: forza fisica, carattere e determinazione lo rendono il simbolo della Juve che vuole tornare a lottare. La Vecchia Signora ha ritrovato il suo condottiero: ora la palla, e la leadership, passano dai suoi piedi.

