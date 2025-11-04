Vlahovic post Juve Sporting: «Vi spiego come sto dopo questo infortunio. Mercato? Dico questo» - Calcio News 24

Vlahovic dopo Juve–Sporting: «Fastidio al flessore, ma penso solo al presente. Non siamo soddisfatti del risultato»

Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona, terminata con un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca ai bianconeri. L’attaccante serbo ha espresso il suo rammarico per il risultato e ha chiarito le ragioni della sua sostituzione nel secondo tempo.

«Non siamo contenti di questo risultato – ha dichiarato Vlahovic – perché potevamo fare di più. Abbiamo disputato una buona partita, tosta, giocando meglio di loro sotto diversi aspetti. Ci è mancato solo il secondo gol, ma voglio fare i complimenti ai miei compagni e al mister per l’atteggiamento. Speriamo di continuare su questa strada, ma vincendo».

Sul cammino in Champions, l’attaccante bianconero ha ribadito la determinazione della squadra: «Pensiamo a vincerle tutte e quattro. Dobbiamo affrontare ogni partita con la mentalità giusta, senza calcoli e senza pensare troppo al futuro».

Interrogato sulle proprie condizioni fisiche, Vlahovic ha spiegato il motivo del cambio: «Ho sentito un dolore al flessore e ho chiesto io la sostituzione. Non so se il mister avesse già deciso di togliermi, ma sentivo fastidio e non volevo rischiare. Durante la preparazione non ho giocato tanto, poi ho alternato partite e panchina, quindi mi manca ancora qualcosa per arrivare ai 90 minuti pieni. Mi dispiace non aver potuto finire la gara, ma spero che già da sabato sarà tutto a posto».

Il serbo ha poi parlato della prossima sfida di campionato, il derby, evidenziando la concentrazione sul presente: «Abbiamo parlato di tante cose, ma io penso solo al presente. Sabato ci aspetta una partita molto importante e molto sentita. È l’unica cosa che ho in testa».

Infine, Vlahovic ha commentato anche un episodio in campo che ha coinvolto McKennie: «Mi sono accorto subito di quello che è successo. So che non è stato un bel gesto, anche perché se l’azione fosse continuata avrei potuto segnare io. Ma lui sa, come tutti i miei compagni, che non c’è nessuna malaintenzione».

Nonostante il pareggio, la prestazione della Juventus ha mostrato segnali di crescita e determinazione. Ora l’obiettivo è recuperare energie e concentrazione in vista del derby, con Vlahovic che spera di essere pienamente disponibile per guidare ancora una volta l’attacco bianconero.

