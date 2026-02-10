Juve e Toro, due realtà lontane ma unite dallo stesso problema: un’analisi approfondita sulle due grandi rivali

Juve e Toro, mondi opposti con una stessa ombra alle spalle: l’analisi sul punto debole comune delle due rivali

Sotto la Mole, il calcio si gioca sul filo del rasoio e un gol su due è un gentile omaggio della casa. L’analisi è fornita dal quotidiano torinese La Stampa, che definisce questa situazione il prezzo salato da pagare sull’altare della costruzione dal basso, una tassa che la Juventus di Luciano Spalletti sta versando con preoccupante regolarità. Il tecnico toscano, che ama definirsi un “equilibrista” tra la ricerca del bel gioco e l’obbligo del risultato, si scontra con una realtà statistica impietosa: ben 9 dei 20 gol subiti dai bianconeri in questo campionato nascono da errori individuali decisivi.

Praticamente il 50% delle reti incassate è frutto di sviste tecniche o letture errate in zone nevralgiche, eredità pesante che prosegue dalle gestioni Motta e Tudor. L’esempio lampante è la palla persa da Manuel Locatelli sotto la pressione di Daniel Maldini contro la Lazio, o l’errata valutazione di Cambiaso sul lancio per Isaksen. Spalletti non si nasconde e ammette che la richiesta di giocare ogni pallone recuperato comporta rischi se non accompagnata dalla capacità di “vedere” il pericolo in anticipo.



Ma se la Juve piange, il Toro non ride. Con le dovute proporzioni, la squadra di Marco Baroni vive un incubo parallelo. I granata condividono con i cugini il triste primato degli errori decisivi (anche qui sono 9), ma inseriti in un contesto difensivo ben più fragile: con 42 reti al passivo, il Torino ha la peggior difesa del torneo. Qui l’incidenza percentuale degli errori cala al 25% solo per l’alto volume di gol subiti, certificando l’irrazionalità di una stagione schizofrenica: o la porta resta inviolata (è successo 9 volte) o è imbarcata totale.



Tra contestazioni feroci e rivoluzioni tattiche, i blackout individuali condannano il Toro, come dimostrato dalla palla persa da Gineitis a Firenze che ha innescato il gol di Solomon. “Abbiamo regalato i gol”, ripete Baroni come un mantra amaro. A Torino, in questa stagione, chi sbaglia paga il conto più alto di tutta la Serie A.