Tudor rischia con la Juve? I bianconeri pensano a sostituirlo con quel tecnico - Calcio News 24

Juventus in crisi: il futuro di Tudor in bilico, spunta l’ipotesi De Rossi

La sconfitta per 2-0 contro il Como ha scatenato un’ondata di malcontento in casa Juventus, riaccendendo i dubbi sul futuro di Igor Tudor alla guida tecnica della squadra. Il ko in campionato non ha solo rallentato la corsa bianconera, ma ha anche evidenziato, secondo quanto riportato da La Stampa, un atteggiamento poco convincente da parte dell’allenatore croato.

Durante la gara, infatti, Tudor sarebbe apparso eccessivamente arrendevole, incapace di trasmettere grinta e spirito di reazione ai suoi giocatori. Un aspetto che ha colpito negativamente la dirigenza juventina, la quale si sarebbe aspettata un tecnico in grado di scuotere la squadra anche nei momenti di difficoltà, come accaduto in precedenti occasioni.

L’episodio ha spinto i vertici del club a valutare con urgenza la situazione. Il nome di Tudor, inizialmente scelto per la sua capacità tattica e la conoscenza dell’ambiente, è ora finito al centro di riflessioni più ampie. L’allenatore, subentrato con grandi aspettative, potrebbe rischiare la panchina se non dovesse arrivare una reazione immediata.

Nel frattempo, la Juventus ha già cominciato a stilare una lista di possibili sostituti. Tra i profili emergenti, spicca il nome di Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma e fresco di esperienza sulla panchina giallorossa. Considerato un allenatore dal forte carisma, De Rossi potrebbe rappresentare una scelta di rottura, in grado di portare una ventata di entusiasmo e determinazione.

Oltre a lui, anche Raffaele Palladino è tra i giovani tecnici monitorati con attenzione. Tuttavia, la dirigenza bianconera non esclude nemmeno l’ipotesi di affidarsi a un allenatore più esperto. In questo senso, i nomi di Roberto Mancini e Luciano Spalletti restano sullo sfondo come alternative di alto profilo.

La Juventus si trova così davanti a un bivio importante: continuare a dare fiducia a Tudor, sperando in una svolta già nei prossimi impegni, oppure voltare pagina puntando su un nuovo allenatore in grado di rilanciare la stagione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Tudor riuscirà a riconquistare la fiducia della società, o se sarà tempo di un nuovo corso in casa bianconera.

