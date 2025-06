Juve Vlahovic, parti sempre più distanti: la società valuta quella soluzione

La Juve spinge per la cessione di Vlahovic, l’attaccante prende tempo, ma le parti sono distanti: la società valuta una soluzione drastica

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve è sempre più incerto. Nonostante i due gol messi a segno al Mondiale per Club, il club bianconero non ha cambiato idea: l’attaccante serbo non rientra nei piani per la prossima stagione. Il contratto in scadenza nel 2026 e l’elevato ingaggio (destinato a salire fino a 12 milioni annui) pesano troppo sul bilancio della società, che spinge per una cessione immediata.

La situazione, però, è tutt’altro che semplice. L’ex Fiorentina ha già rifiutato l’offerta del Fenerbahce di Mourinho, dimostrando scarsa voglia di lasciare Torino. L’idea di restare un altro anno, incassare fino all’ultimo euro e poi scegliere liberamente la prossima destinazione a parametro zero, non è affatto gradita alla dirigenza. Uno scenario che rischia di compromettere anche il mercato in entrata: senza la partenza di Vlahovic, l’arrivo di Jonathan David diventerebbe complicato sul piano salariale. E lo stesso discorso vale per l’operazione Kolo Muani, per cui il PSG potrebbe aprire solo in caso di prestito con riscatto dilazionato.

A completare il quadro ci sono le trattative in corso con il Porto per Francisco Conceiçao, con i lusitani che continuano a chiedere almeno 30 milioni. Un investimento insostenibile se il serbo dovesse restare a libro paga.

Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando una misura drastica: l’esclusione di Vlahovic dalla rosa, come già accaduto con Federico Chiesa all’arrivo di Thiago Motta. Una mossa che potrebbe forzare la mano al giocatore e indurlo ad accettare una cessione o, almeno, a rinegoziare il proprio contratto al ribasso. Il tempo stringe, e la rottura tra Vlahovic e la Juve sembra sempre più difficile da sanare.