Juve, Vlahovic: «Obiettivi? Preferisco quelli di squadra. Voglio 30 gol e Scudetto»

Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

ALMENO 30 GOL – «Ho letto che negli ultimi dieci-dodici anni il capocannoniere non ha mai vinto lo scudetto, però c’è sempre una prima volta, no? Gli obiettivi di squadra vengono prima di quelli personali, è più importante che la Juve vinca, ma se faccio 30 gol e diventiamo campioni d’Italia per me va benissimo così».

PERCHE’ LA JUVE – «Non è stata una scelta difficile perché la Juve è una società gloriosa, molto vicina al mio modo di lavorare: combattere, non mollare mai fino alla fine, credere anche quando sembra che tutto sia perduto è la mia filosofia e pure quella del club, sappiamo tutti che cosa rappresenta la Juve in Italia, per me è un piacere e un onore difendere questi colori».

