Juve, Allegri: «Contento del lavoro sin qui. Gol subiti? Potevamo fare meglio»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato al termine della sfida contro il Barcellona in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

GARA – «Abbiamo fatto un buon allenamento, sono contento del lavoro che stiamo facendo e di come procede la preparazione; potevamo fare più attenzione sui gol, ma va bene così. Kean ha fatto molto bene, così come Zakaria, che è in crescendo, e Rovella, che ha giocato 90 minuti e per lui non era facile».

