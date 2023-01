Juve Women, Gama: «Professionismo Importante perché ci permette di giocare con delle tutele»

Sara Gama, difensore e capitano delle Juventus Women, ha parlato del momento del calcio femminile nel nostro Paese

Sara Gama, difensore e capitano delle Juventus Women, ha parlato a Timeline.

PROFESSIONISMO – «Un percorso lungo, prima di noi tante generazioni ci hanno provato ma serviva il contesto favorevole che un po’ è arrivato ed un ‘po’ abbiamo creato. Importante perchè ci permette di giocare con delle tutele. Si tratta non solo di stipendio che non è cambiato ma di basi come pensione, inail, maternità completa in modo che ognuno possa lavorare in maniera serena».

DESCRIZIONE – «La descrizione delle compagne corrisponde. Siamo cresciute insieme, nei club e in nazionale. Va oltre l’essere compagne di squadra, sono compagne di vita e mi conoscono. Ne abbiamo passate tante insieme, come dice Martina Rosucci la nostra generazione ha fatto qualcosa di importante. Una svolta, come altre passate, un momento fondamentale. Sono momenti non diversi da quelli che vive qualunque sportivo. Lo sport ti insegna a vivere, se di gruppo ti insegna a superare le difficoltà di gruppo. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di arrivare al massimo livello ma le emozioni sono le stesse. Chiunque fa sport può capirci».