Juve, Yildiz in dubbio per l’Atalanta: problemi nella notte, la situazione

Le ultime sulle condizioni fisiche di Kenan Yildiz, attaccante turco della Juve, in vista del big match di Serie A contro l’Atalanta

Problemi in casa Juve i vista del match di Serie A in programma questa sera contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, Kenan Yildiz sarebbe infatti in dubbio per dei dei problemi intestinali accusati nelle ultime ore.

Nel caso in cui il numero 10 bianconero non dovesse farcela, Thiago Motta potrebbe puntare sul trio composto da Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez alle spalle di Randal Kolo Muani.