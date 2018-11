Juventus, Paratici: «Pallone d’Oro? Strano non lo possa vincere Ronaldo»

Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport, prima dell’incontro Juventus-SPAL

Prima di Juventus-SPAL, il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Pallone d’Oro? Ronaldo come giocatore non si discute, solo un folle lo può fare, è tra i più importanti della storia del calcio, lo vedo sereno, mi sembra strano non possa vincerlo dopo 15 gol molti decisivi». In chiusura anche un passaggio su Marotta: «A lui sono molto legato, personalmente e’ un grande dirigente e lo dimostrerà».