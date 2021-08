Juventus, Ramsey regista: solo una provocazione?

Aaron Ramsey è stato schierato nel ruolo di play davanti alla difesa contro il Monza: provocazione di Allegri?

Aaron Ramsey ha fatto il suo esordio stagionale nell’amichevole contro il Monza nel Trofeo Luigi Berlusconi: il gallese, infatti, è stato schierato come play davanti alla difesa da Allegri ricevendo anche gli elogi del tecnico a fine gara.

Il Corriere Torino si pone l’interrogativo: ennesima provocazione di Allegri per il mercato? Con i centrocampisti che tardano ad arrivare (Locatelli e Pjanic) la mossa di Allegri potrebbe andare in questa direzione anche se Ramsey all’Arsenal aveva già giocato davanti alla difesa, ma in un centrocampo a 2.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM