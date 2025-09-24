Juventus, addio ad Adeyemi? Il Borussia Dortmund prepara il rinnovo, ma l’attaccante ha un sogno...

Calciomercato Juventus: Adeyemi verso il rinnovo con il Borussia Dortmund, ma il sogno resta l’Inghilterra

Un obiettivo di mercato che rischia di allontanarsi definitivamente dalla Juventus. Dopo un’estate in cui il suo nome è stato accostato con insistenza ai bianconeri e al Napoli, Karim Adeyemi, attaccante tedesco classe 2002 noto per la sua velocità e capacità di saltare l’uomo, potrebbe presto rinnovare il contratto con il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il club giallonero ha già avviato i primi contatti con l’agente del giocatore per discutere un prolungamento.

Il retroscena: la Juventus ci ha provato

Durante l’ultima sessione di calciomercato, Adeyemi era stato uno dei profili più seguiti dalla dirigenza della Vecchia Signora, alla ricerca di un esterno offensivo in grado di garantire qualità e imprevedibilità. Nonostante i sondaggi e l’interesse concreto, il giocatore ha preferito restare in Germania, mantenendo vivo il sogno di un futuro trasferimento in Premier League, campionato che da sempre affascina i giovani talenti europei.

Verso il rinnovo: trattative avviate

Il Borussia Dortmund, consapevole del valore del suo gioiello, non vuole correre rischi. Il direttore sportivo Sebastian Kehl, ex centrocampista e oggi dirigente di riferimento del club, ha avviato i primi dialoghi con Jorge Mendes, uno degli agenti più influenti del panorama calcistico internazionale. L’obiettivo è blindare Adeyemi con un nuovo contratto, andando oltre l’attuale scadenza fissata al 2027. Le trattative sono ancora in fase embrionale, ma la volontà della società è chiara: evitare di perdere uno dei suoi talenti più puri a condizioni sfavorevoli.

Il ruolo di Niko Kovač e il futuro del giocatore

Sotto la guida del tecnico croato Niko Kovač, noto per il suo approccio tattico equilibrato e la capacità di valorizzare i giovani, Adeyemi sembra aver trovato la giusta dimensione. Tuttavia, la sua permanenza a lungo termine in Bundesliga non è affatto scontata. Il rinnovo potrebbe rappresentare solo una tappa intermedia prima di un futuro approdo in Inghilterra.

La beffa per la Juventus

Per la Juventus, un eventuale rinnovo sarebbe una vera beffa. Blindare Adeyemi significherebbe rendere molto più complicato e oneroso un futuro assalto al giocatore. Dopo averlo seguito a lungo, i bianconeri rischiano di vedere sfumare un obiettivo di grande prospettiva, destinato a diventare protagonista del mercato internazionale.