Conferenza stampa Allegri: «Con la Roma scontro diretto. Squalifica? Non serve dire altro» – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La conferenza stampa di Allegri: le parole alla vigilia di Roma Juve, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la Roma. Le parole del tecnico della Juventus:

PARTITA – «Partita difficile e complicata, con la Roma che ha ottime individualità. Mourinho, dopo la sconfitta di Milano, preparerà meglio la partita. È un altro scontro diretto».

SQUADRA – «Valuterò oggi la squadra perché ci son stati dei cambi. Qualcuno ha giocato un po’ di più. L’altra sera siamo stati meno brillanti perché abbiamo lavorato in settimana sulle gambe, ma ce lo ritroveremo più avanti.»

SQUALIFICA – «Ci stava, ma son cose che capitano. Non c’è bisogno di commentare o dire altro».

MOURINHO – «Sono venuto qui sapendo che era l’anno in cui bisogna cambiar la squadra e cominciare a lavorare in modo che, nel giro di un anno, si ptoeva tornare a competere per lo Scudetto. Ciò nn toglie che potevamo fare meglio in alcune partite, ma è questione di esperienza della squadra. Chi ha meno esperienza nel giocare tante partite, nel vincere, un po’ le paghi. Mourinho sta facendo un ottimo lavoro, poi nel calcio non è che in una giornata, un mese o due cambi tutto. Non puoi fare miracoli. La squadra sta migliorando, bisogna migliorare nella fase realizzativa, nella gestione della palla. Ci sono tante cose che la squadra ha fatto buone, ci vuole un po’ id pazienza. Lo sapevo, non sono spaventato. Tutti vorremmo vincere e lottare per lo Scudetto, ma in alcuni momenti del calcio devi saper costruire».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24