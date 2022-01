Roma, Maitland Niles corre verso la Juventus

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma può contare su una nuova freccia sul suo arco e si chiama Maitland Niles: l’esterno corre verso la Juventus

Maitland Niles è arrivato a Roma e ora punta dritto verso la Juventus. L’esterno arrivato dalla Premier è una nuova freccia nell’arco di Mourinho che ora spera di poterlo schierare contro i bianconeri.

Resta vivo il ballottaggio con El Shaarawy sulla destra per prendere il posto di Karsdorp. Maitland Niles è già pronto per giocare e questa è la notizia positiva dopo la doppia squalifica in difesa per la Roma. A riferirlo il Corriere dello Sport.