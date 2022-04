Juventus, Allegri: «Inter ancora favorita per lo scudetto. Vlahovic? Doveva riposare»

L’allenatore della Juventus Allegri ha rilasciato un’intervista in vista della partita contro l’Inter

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di DAZN ha parlato in vista della partita contro l’Inter.

PREPARARE LA PARTITA MENTALMENTE – «Fortunatamente abbiamo questa partita così non c’è stato bisogno di tanti sforzi per prepararla a livello mentale. I ragazzi sono rientrati, quelli che non sono andati al Mondiale, sia gli italiani sia Cuadrado erano dispiaciuti perché per loro giocarlo sarebbe stato un traguardo importante. Quindi ci siamo subito concentrati sulla partita di domani».

INTER ANCORA FAVORITA PER LO SCUDETTO – «Prima di domani è ancora la favorita, poi vediamo dopo domani. Il Milan sta viaggiando, il Napoli anche, credo che tra loro tre ci sarà la squadra che vincerà lo Scudetto».

VLAHOVIC – «Non abbiamo parlato di investitura. Si è riposato perché aveva bisogno di riposarsi, aveva giocato tante partite. Non era abituato, qui c’è più pressione, giocare in Champions e in campionato. L’ho trovato sereno, ha bisogno di recuperare, sta meglio anche fisicamente, quindi è pronto per giocare».

