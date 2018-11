Dopo la vittoria sulla SPAL, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato il post gara ai microfoni di Sky Sport

Al termine della partita vinta 2-0 contro la SPAL, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, si è presentato ai microfoni di Sky Sport. «Oggi non era semplice – ha sottolineato l’allenatore bianconero – anche perché nelle ultime 10 partite fatte dopo la sosta, avevamo guadagnato solo 20 punti. Nel primo tempo abbiamo avuto alcune difficoltà, perché la SPAL gioca e dietro palleggiava bene. Poi nel secondo tempo, spostando Douglas Costa dietro le due punte, la squadra ne ha giovato sia in fase di possesso sia in quella di non possesso».

La vittoria è arrivata sfruttando anche quei giocatori che solitamente giocano di meno, a tal proposito Allegri ha dichiarato: «Rugani ha fatto bene, così come Benatia a Milano. Quando scelgo i giocatori da schierare punto molto sul piano psicologico e motivazionale. A volte la panchina fa bene ai giocatori».

Allegri si è poi soffermato su Douglas Costa che «si è ritrovato dopo infortuni e squalifiche, giocando una buona partita anche dal punto di vista caratteriale» e anche su Bentancur che «deve migliorare nella scelta dell’ultimo passaggio. Ma è migliorato molto, oggi giocando a due in mezzo al campo, doveva restare in posizione con Pjanic». In chiusura il tecnico non ha voluto parlare del caso Ramos e dell’antidoping: «Di questo non parlo son passati due anni, invece, rivolgo un pensiero a Mazzarri per il malore che è stato colto da un malore».