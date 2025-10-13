Juventus, incognita attaccanti per Tudor: il tecnico si attende una cosa da loro

Il primo impegno internazionale non ha portato i sospirati sorrisi per i bomber della Juventus, che continuano il loro preoccupante digiuno anche con le rispettive Nazionali.

La svolta tanto attesa non è arrivata: David, Vlahovic e Openda, le punte su cui Igor Tudor punta per l’attacco bianconero, sono avvitati in una crisi realizzativa che si protrae ormai da troppo tempo per tutti. Tuttosport fornisce il dettaglio della situazione.



David: da inizio folgorante a lunga astinenza



Jonathan David, arrivato con grandi aspettative estive, aveva iniziato al meglio la sua avventura italiana, segnando all’esordio contro il Parma. Tuttavia, dopo quel promettente debutto, il canadese si è progressivamente spento, non riuscendo più a trovare la via della rete nonostante le cinque presenze da titolare su sette totali finora in bianconero. Anche con il Canada, dopo un gol in amichevole a settembre contro la Romania, è rimasto a secco nella recente sconfitta contro l’Australia.



Vlahovic: retrocesso nelle gerarchie, in crisi dopo la doppietta al Dortmund



Dusan Vlahovic, un tempo perno dell’attacco, è scivolato indietro nelle gerarchie, diventando terza scelta dopo l’arrivo di David e Openda. La sua ultima prodezza risale alla magica notte della rimonta sul Borussia Dortmund, dove realizzò una doppietta e un assist. Da allora, in pratica da un mese, il serbo non riesce a far centro. Se a settembre aveva allungato il suo momento d’oro anche in Nazionale firmando il successo sulla Lettonia, questa volta non c’è stata gloria contro l’Albania: due occasioni sprecate e una sconfitta che ha spinto il CT Stojkovic alle dimissioni. La prossima sfida contro Andorra potrebbe offrire a Dusan l’occasione per invertire la rotta, ma il momento della selezione serba non lo rende un crocevia semplice.



Openda: sei mesi senza gol, la crisi si allunga



La situazione non è più rosea per Loïs Openda, uno dei colpi last-minute del mercato estivo bianconero. Il belga è l’unico tra i bomber juventini a non essersi ancora sbloccato in questa stagione, e la sua crisi realizzativa si allunga a dismisura. Sono ben sei mesi che non va in rete: l’ultima volta è stato l’11 aprile scorso contro il Wolfsburg, quando ancora vestiva la maglia del Lipsia. In bianconero ha collezionato cinque presenze, due da titolare, per complessivi 204 minuti, ma senza lasciare il segno. Nemmeno in Nazionale è andata diversamente nella gara con la Macedonia del Nord: una mezz’ora abbondante senza squilli e una chiara occasione sprecata.



Come David, anche Openda sembra aver risentito dei continui cambi di assetto in attacco decisi da Tudor. La Juventus attende segnali di risveglio dai suoi attaccanti. Le prossime opportunità internazionali sono alle porte: Andorra-Serbia per Vlahovic, Galles-Belgio per Openda, Colombia-Canada per David. La domanda è una sola: chi dei tre riuscirà a sbloccarsi per primo? LEGGI ANCHE >>> Prossimo turno Serie A 2025/2026