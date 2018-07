Juventus B pronta a vivere la sua prima avventura in Lega Pro: per la panchina idea Mauro Zironelli, dirigenza al lavoro per puntellare la rosa

A partire da questa stagione le seconde squadre dei club di Serie A potranno essere protagoniste nel campionato di Lega Pro: tra queste, spicca la Juventus B. I bianconeri inizieranno il ritiro la prossima settimane nel centro sportivo della Continassa e la dirigenza è al lavoro per risolvere gli ultimi rebus. A partire dall’allenatore: come evidenziato da Tuttosport, l’ultima idea porta a Mauro Zironelli, svincolatosi dal Bari dopo il fallimento e reduce dalla positiva esperienza al Mestre. Le alternative sono Federico Giunti, ex Perugia, e Alfredo Aglietti, ex Virtus Entella. Discorso diverso per quanto riguarda la rosa…

La spina dorsale sarà composta dai classe 1998 e 1999: da Mattia Del Favore a Matheus Pereira, passando per Leandro Fernandes e Simone Muratori. Da valutare, invece, Roman Macek e Luca Clemenza: i due ex Primavera nell’ultima stagione hanno trovato spazio in Serie B con le maglie di Cremonese ed Ascoli e non è da escludere una nuova avventura in prestito. E attenzione al discorso Over 23, con la Juventus B che potrà tesserare tre fuoriquota: stuzzicano le ipotesi Raffaele Bianco (Perugia) e Simone Emmanuello (Atalanta), senza dimenticare Riccardo Maniero (Novara). Il sogno però è un altro: parliamo di Cristian Pasquato, 28enne ora al Legia Varsavia.