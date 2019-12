Juventus, Bonucci: «I giovani devono accettare i consigli dei vecchi»

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus intervenuto nel corso dell’evento Randstad, ha lanciato un appello ai giovani calciatori

(Dal nostro inviato) – Leonardo Bonucci durante l’evento Randstad ha lanciato un messaggio chiaro ai giovani calciatori. Ecco il consiglio del difensore della Juventus e della Nazionale italiana.

«I vecchi sono diciamo sempre più responsabili. Io ora comincio ad andare dalla parte dei vecchi, quindi se ripenso al Leonardo di due/tre anni fa, non rifarei alcune scelte. Non le rifarei perché sono cambiato e un cambiamento mi ha portato a ragionare in maniera diversa. I giovani devono accettare i consigli dei vecchi e i vecchi devono rubare con gli occhi l’entusiasmo dei giovani e la loro voglia di imparare. Per noi il cambiamento è continuo e repentino e non puoi mai permetterti di fermarti e guardare a quello che hai fatto, perché se no arriva quello dietro e prende il tuo posto».