Juventus, Borriello: «Cristiano Ronaldo? Parlano i numeri. Dybala diverso»

Le dichiarazioni dell’ex attaccante di Milan e Juventus Marco Borriello in vista della partita di questa sera a San Siro

Stasera Milan-Juventus a San Siro. Il doppio ex Marco Borriello ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sull’attacco bianconero.

CRISTIANO RONALDO – «I numeri parlano per lui, tutti i suoi gol portano vittorie, è assolutamente decisivo. Ma anche Lewandowski ha fatto un’annata incredibile. E in Italia al top c’è pure Ciro Immobile: non ha vinto scudetti, ma pesa tanto per la sua squadra. È inevitabile sentire la mancanza di uno che segna 40 gol a stagione. Diciamo che la Juve, una squadra nuova, in questo momento non può fare a meno di Ronaldo».

DYBALA E MORATA – «Morata ha fatto vedere anche di essersi fatto le ossa: ora è più prestante, più centravanti, pur mantenendo le doti realizzative. Dybala è diverso: lui crea calcio, e la Juve ne ha bisogno. Ma mi piacerebbe vedere il talento del miglior Paulo anche in Europa: è giovane e ha ancora tempo per farlo».