Juventus, Burdisso: «Futuro Dybala? Mi auguro una cosa»

Nicolas Burdisso, direttore sportivo ed ex calciatore argentino che conosce molto bene la Serie A, ha parlato di Paulo Dybala e della sua stagione con la maglia della Juventus.

DYBALA – «Sono sorpreso. Conosco bene lui e la sua mentalità e pensavo potesse diventare in poco tempo il campione che tutti ci aspettavamo diventasse. Lui ha colpi che non sono comuni…».

CAMBIARE SQUADRA – «No, io spero possa restare alla Juventus. Credo nella continuità del progetto tecnico e un campione del genere deve cambiare squadra solo se non ci sono più i margini per ricucire lo strappo. Credo e mi auguro non sia questo il caso».