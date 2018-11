Juventus-Cagliari, Maran vuole provarci: «Dovremo essere sfacciati»

Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa prima di Juventus-Cagliari: «I tifosi ci credono, serve la prestazione perfetta».

Servirà un’impresa al Cagliari per far punti a Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I sardi sono in un buon momento di forma ma la storia dice che i rossoblù hanno vinto una sola volta in casa dei bianconeri in campionato negli ultimi 50 anni. Il tecnico degli isolani, Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dal Business Centre dell’aeroporto di Elmas, non si sente tuttavia battuto in partenza.

«I nostri tifosi ci credono e ci hanno stimolato in questi giorni. – ha affermato – Noi dovremo trasferire questa sfacciataggine in campo. Serve coraggio, diversamente diventa difficile. Bisognerà avere spirito di sacrificio, correre con intelligenza, e quando avremo palla dovremo cercare di mettere in difficoltà la Juve. Occorrerà saper interpretare i momenti della gara: dovremo soffrire ma anche far soffrire con fiducia nei nostri mezzi. La Juventus non ha momenti negativi, è una squadra che può trovare il guizzo giusto in qualsiasi momento, è sempre in controllo della gara».

Fondamentale per i sardi per uscire dall’Allianz Stadium con un risultato positivo sarà limitare il fuoriclasse Cristiano Ronaldo. Maran crede che sia possibile: «I numeri mostrano che è molto difficile, – ha premesso – occorre un attento lavoro di squadra. E Ronaldo non è l’unico giocatore della Juventus da temere».



