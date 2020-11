Gabriele Zappa sarà tra gli osservati speciali in Juventus-Cagliari

Questa sera all’Allianz Stadium, in occasione di Juve-Caglari, sarà Gabriele Zappa l’osservato speciale di Fabio Paratici e di tutto il quadro dirigenziale della Juventus.

Come scrive Tuttosport, la Juve segue da mesi il terzino jolly 20enne arrivato in Sardegna in prestito con obbligo di riscatto dal Pescara. Nei progetti del club della Continassa potrebbe essere il sostituto di Cuadrado.