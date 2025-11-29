Juventus-Cagliari streaming gratis? Dove vederla in diretta e in tv

Dopo l’odissea norvegese terminata con la vittoria contro il Bodo Glimt e il rientro a Torino, la Juventus si rituffa nel campionato. Il calendario della Serie A 2025-26 giunge alla 13° giornata con i bianconeri che sfideranno il Cagliari.

Sarà una partita non banale Juventus-Cagliari: da un lato i bianconeri vogliono dare un po’ di continuità dopo il trionfo in Champions, dall’altro i sardi vogliono tornare a conquistare i tre punti che mancano ormai da settembre.

Nelle prossime righe ecco tutte le info su dove vedere Juventus-Cagliari in streaming e i dettagli sulle probabili formazioni delle due squadre.

Juventus-Cagliari streaming: dove vedere la diretta del match

La Serie A è tornata ieri con l’anticipo Como-Sassuolo, che ha visto la formazione di Fabregas vincere e agganciare il treno per i primi quattro posti. Tra le partite di oggi e domani più interessanti del weekend spicca la sfida Juventus-Cagliari.

Come per ogni gara del campionato, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99€ al mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Gatti: tra i convocati di Spalletti c’è anche il difensore, rientrato dopo un attacco influenzale ma non ancora al massimo della forma. Con il suo recupero, il tecnico sembra orientato a riproporre una linea difensiva composta da Kalulu e Koopmeiners ai lati di Kelly.

In attacco le gerarchie stanno cambiando: Vlahovic appare in netta risalita dopo qualche incertezza nei giorni scorsi, anche se rimane vivo il duello con David e Openda. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Thuram e Locatelli, mentre Cambiaso e Kostic dovrebbero occuparsi delle corsie esterne. Sulla trequarti si va verso la conferma del tandem Yildiz–Conceicao, chiamato a ispirare il fronte offensivo.

Le scelte di Pisacane devono fare i conti con una rinuncia fondamentale come Jerry Mina, oltre a Mazzitelli, Ze Pedro, Belotti e Rog. Le numerose assenze aprono scenari differenti anche sul piano tattico, tanto che l’allenatore potrebbe scegliere una retroguardia a tre oppure a quattro, a seconda degli interpreti.

Le poche certezze riguardano il reparto offensivo, dove dovrebbero agire Borrelli ed Esposito. In mediana, il trio più probabile sembra formato da Adopo, Prati e Folorunsho, mentre Palestra e Obert dovrebbero muoversi sulle fasce. In difesa, Deiola potrebbe essere impiegato come centrale, affiancato da Zappa e Luperto.

Tra le possibili varianti c’è l’arretramento di Obert nel ruolo di terzino sinistro con Folorunsho spostato sull’esterno, soluzione che porterebbe a un 4-4-2 più tradizionale. Non va esclusa neanche un’altra configurazione: una linea a quattro composta da Zappa, Luperto, Obert e Palestra, con Deiola avanzato in mediana e Folorunsho trequartista in un ipotetico 4-3-1-2.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz, Conceicao; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.